Se realizó acto apertura de sesiones ordinarias – período legislativo 2026

Las Heras-, El pasado 7 de marzo, se llevó a cabo el acto de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

El Intendente Antonio José Carambia encabezó el evento junto al presidente del H.C.D., Dr. Mauricio Hernán Gómez, acompañado por el cuerpo legislativo: la vicepresidenta 1ª Romina Trotta, la vicepresidenta 2ª Lic. Constanza Pacheco Vera, el concejal Tomás Monteros, y demás autoridades presentes.

Durante su discurso, el Intendente destacó la gestión del partido M.O.V.E.R.E, haciendo especial énfasis en el trabajo comunitario.

Además, presentó los principales proyectos previstos para este 2026, reafirmando el compromiso para el bienestar de la comunidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

