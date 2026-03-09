En Choque fatal en la Ruta murió un conductor

El Calafate-, Un conductor murió tras un fuerte accidente ocurrido en la Ruta Provincial N°11, a pocos kilómetros de El Calafate. El siniestro se registró minutos después de las 14 y fue protagonizado por al menos dos vehículos. Los ocupantes del otro rodado fueron trasladados al hospital local, uno de ellos con lesiones de gravedad.

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde en la Ruta Provincial N°11, a pocos kilómetros de la ciudad de El Calafate. El hecho ocurrió minutos después de las 14 y fue adelantado por el medio local Señal Calafate.

De acuerdo a la información confirmada por fuentes oficiales a ese medio, el conductor de un Toyota Yaris falleció como consecuencia del fuerte impacto ocurrido en el lugar.

Heridos trasladados al hospital

En el accidente también participó otro vehículo cuyos ocupantes resultaron con heridas de distinta consideración. Tras el choque, las personas fueron trasladadas al hospital de El Calafate para recibir atención médica.

Según los primeros datos difundidos, uno de los heridos presenta lesiones de gravedad y permanece bajo observación médica.

Pericias y tránsito reducido en la zona

Tras el siniestro, el tránsito en el sector quedó restringido a una sola mano para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de seguridad. Desde las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona.

El tránsito es intenso en ese tramo debido al movimiento constante de vehículos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Calafate.

Mientras tanto, personal policial permanece trabajando en el lugar a la espera de especialistas de Accidentología Vial que se trasladan desde Río Gallegos para realizar las pericias correspondientes.

(EL DIARIO NUEVO DIA — con información de Señal Calafate)

