Joven de 19 años fue a retirar encomienda con droga y lo detuvieron

El Calafate-, La investigación comenzó en Tucumán y derivó en una entrega controlada que permitió detener a un joven de 19 años en la villa turística. La droga había sido reemplazada por otro elemento de similar pesaje.

La lucha contra el narcotráfico sumó un nuevo capítulo en la Patagonia. Un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y la Justicia Federal permitió interceptar casi medio kilo de cocaína que viajaba como encomienda hacia El Calafate. La entrega controlada derivó en la detención de un joven de 19 años en plena oficina de transporte de cargas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de villa turística, se pudo saber que la investigación comenzó a más de 2.000 kilómetros de distancia, en la provincia de Tucumán. Allí, la policía local detectó una caja sospechosa que, al ser inspeccionada bajo orden judicial, contenía un paquete con cocaína. Lejos de frenar allí, las autoridades decidieron avanzar con un procedimiento de entrega controlada, un recurso clave en este tipo de casos que permite seguir la ruta de la droga hasta su destinatario final.

La encomienda, ya sin el estupefaciente, fue despachada rumbo a Santa Cruz a través de una empresa de transporte terrestre. El destino señalado era una oficina comercial de El Calafate, donde un joven de 19 años aguardaba para retirar el paquete. Apenas tomó posesión de la caja, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) lo interceptaron y procedieron a su detención.

El muchacho, que reside en la villa turística hace menos de un año y trabaja en el sector gastronómico, quedó incomunicado por orden del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que instruye la causa. Según trascendió, la Justicia busca determinar si se trata de un simple receptor utilizado por una red mayor o si cumple un rol más activo dentro del circuito del narcotráfico.

En las últimas horas, el joven fue sometido a declaración indagatoria mediante videoconferencia, instancia en la que se le notificaron los cargos preliminares. Ahora resta que el magistrado interviniente resuelva su situación procesal, decisión que podría derivar en un procesamiento con prisión preventiva o, en caso contrario, en su eventual liberación bajo medidas restrictivas. (Nota: La opinión austral)

