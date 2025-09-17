3ra Jornada de SENAF en instituciones educativas

Las Heras-, La muncipalidad a traves de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia trabajo con otro establecieminto educativo.

En esta oportinidad el SENAF llegó hasta el Jardín N° 8 para compartir un espacio de diálogo y aprendizaje junto a niños y docentes.

Durante el encuentro, se habló sobre sus derechos y se explicó cómo actúa SENAF en nuestra comunidad.

Desde el municipio manifestaron que se sigue fortaleciendo la prevención y la protección integral de nuestras infancias y adolescencias, porque su bienestar es nuestro compromiso.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 15 times, 13 visit(s) today