Importante taller de Arbitraje C.A.F.S

Las Heras-, Desde el Ejecutivo local, anunciaron que durante el dia sábado se vivio en el CIC Javier Roller una jornada única de formación y aprendizaje.

El disertante fue el Sr Jonny Hernández, especialista en arbitraje nacional.

Hernandez, compartió sus conocimientos con árbitros locales y de otras localidades que se sumaron a la capacitación.

Desde la municipalidad, felicitaron a todos los participantes por su compromiso en seguir formándose y por difundir el arbitraje en nuestra comunidad.

¡Un paso más para que el deporte en Las Heras siga creciendo!

