Importante taller de Arbitraje C.A.F.S

Las Heras-, Desde el Ejecutivo local, anunciaron que durante el dia sábado se vivio en el CIC Javier Roller una jornada única de formación y aprendizaje.
El disertante fue el Sr Jonny Hernández, especialista en arbitraje nacional.
Hernandez, compartió sus conocimientos con árbitros locales y de otras localidades que se sumaron a la capacitación.
Desde la municipalidad, felicitaron a todos los participantes por su compromiso en seguir formándose y por difundir el arbitraje en nuestra comunidad.
¡Un paso más para que el deporte en Las Heras siga creciendo! #IntendenciaAntonioCarambia
Visited 12 times, 9 visit(s) today