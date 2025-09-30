Sujeto fue agredido con un casco de motociclista

Las Heras-, El pasado viernes, un vecino de 30 años, denunció en la dependencia segunda policial, haber sido agredido y amenazado en su lugar de trabajo, que se encuentra ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Güemes.

Según relató, alrededor de las 17:30 horas, un individuo ingresó al lavadero portando un casco de motocicleta color negro en una de sus manos.

Sin mediar palabra, le propinó un golpe con el casco en el rostro.

El denunciante también observó que el agresor portaba entre sus prendas un elemento filoso tipo cuchillo, y que le profirió términos amenazantes.

Finalmente, tras la agresión, el hombre fue examinado por un médico, quien certificó que presentaba lesiones leves.

El denunciante instó la acción penal.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 1. Se están realizando averiguaciones para determinar los motivos de la agresión y si existían conflictos previos. (Nota: La opinion austral)

