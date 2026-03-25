Accidente en ruta n°40. Dos caballos murieron tras ser embestidos por un vehículo

Julia Dufour-, Un Peugeot 307 colisionó con los equinos durante la madrugada en proximidades de la Mega Usina.

No hubo heridos, aunque los ocupantes fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Río Turbio.

Un vehículo chocó contra dos caballos en la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional N° 40, lo que requirió la intervención de bomberos de Julia Dufour. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los equinos perdieron la vida.

Personal de la División Cuartel 26 acudió de urgencia al lugar, ubicado cerca de la Mega Usina, tras recibir el aviso de la colisión. Un Peugeot 307, que se desplazaba desde 28 de Noviembre hacia este paraje, impactó contra los animales presentes en la ruta, continuó su recorrido y terminó chocando contra una columna de alumbrado público, deteniéndose finalmente.

Al arribar la unidad operativa 1109, se constató que los ocupantes ya se encontraban fuera del rodado y fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Río Turbio para su observación. Los bomberos desconectaron los bornes de la batería para eliminar riesgos eléctricos y asegurar la zona de trabajo.

Los ocupantes fueron identificados como una mujer de 38 años y sus dos hijos, de 14 y 9 años. Se certificaron lesiones de carácter leve y luego pudieron retirarse por sus propios medios.

En el lugar se realizaron diligencias preliminares junto con personal de la División Cría. Yacimiento Río Turbio, División Cría. 28 de Noviembre y División Gabinete Criminalístico Río Turbio. Finalmente, se procedió a la remoción del vehículo y de los animales, e invitaron a las partes a completar el trámite administrativo correspondiente.

“Reiteramos a los conductores extremar la precaución al transitar en horarios nocturnos debido a la presencia de animales sueltos en la zona. Trabajamos las 24 horas para garantizar la seguridad en nuestras rutas”, pidieron desde la Superintendencia de Bomberos. (La opinión austral)

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