Bomberos asistieron en una colisión en la capital santacruceña

Rio Gallegos-, Cerca de las 19:00 hs, personal de la División Cuartel Segundo acudió de urgencia tras registrarse un siniestro vial entre dos vehículos particulares en la zona sur de la ciudad.

Al arribar con la unidad operativa 1003, la dotación de 5 efectivos constató el impacto entre un Fiat Cronos y un Fiat Palio.

De inmediato, se procedió a la desconexión preventiva de los acumuladores de energía de ambos rodados para anular cualquier riesgo de incendio.

Asistencia: Los ocupantes, entre ellos una mujer y un menor de 5 años que presentaban dolencias, fueron asistidos en el lugar y derivados al nosocomio local por personal sanitario para una mejor evaluación.

El escenario fue resguardado en conjunto con personal de las Comisarías Cuarta y Quinta, trabajando de forma integrada con los profesionales de salud.

La labor finalizó tras asegurar el área y descartar peligros remanentes para los vecinos y el tránsito.

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