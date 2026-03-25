Invernadero: Se realizó importante Taller de Protección

Las Heras-, Se llevó a cabo la semana pasada una jornada organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, con la disertación de Julio Mora, referente de zona noroeste de INTA.

Durante el encuentro se brindaron herramientas clave y contenidos fundamentales sobre sistemas de protección e invernaderos.

La propuesta contó con una gran convocatoria, reflejando el interés de vecinos por seguir fortaleciendo la producción local.

Agradecemos a quienes participaron de estas jornadas gratuitas, que resultan tan valiosas para el desarrollo local.

#IntendenciaAntonioCarambia

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