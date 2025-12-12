Actividad por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Las Heras-, Vivimos una nueva edición, un proyecto impulsado desde el Centro de Día que reúne a instituciones, áreas municipales, ONG y familias para visibilizar el trabajo inclusivo que se realiza durante todo el año.

Este año nos unimos a la Escuela Especial N°7, compartiendo muestras, actividades y espacios de diálogo que fortalecen la inclusión en nuestra comunidad.

Contamos con la participación de: APADIH, Mamás Azules, Sala de Psicomotricidad, Centro de Día “Impulsando Sueños”, Comunicadores LSA, Mamás del Cromosoma, Familias Pitt Hopkins, Junta Evaluadora de Discapacidad, Secretaría de Deportes y Deporte Adaptado Provincial.

Además, incorporamos un sector de Hora Silenciosa, creando un ambiente amigable con la neurodiversidad para que todos pudieran disfrutar de la jornada.

Seguimos construyendo una localidad más inclusiva, accesible y sin barreras. #IntendenciaAntonioCarambia

