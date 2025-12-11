Se recuerda que esta Prohibida la pirotecnia en la ciudad

Las Heras-, Desde la Municipalidad recuerdan la Ordenanza Municipal N.º 1448/16.

La Municipalidad de Las Heras recuerda a toda la comunidad que está totalmente PROHIBIDO el uso, transporte y comercialización de pirotecnia y fuegos artificiales en nuestra localidad.

Cuidemos entre todos a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a nuestras mascotas y a quienes simplemente no desean convivir con estos ruidos.

👉🏼 Habrá multas severas para quienes incumplan la normativa.

👉🏼 Si sabés de alguien que vende, tiene o utiliza pirotecnia, denunciá a los siguientes números:

📞 2975 41 7034

📞 2975 37 7931

💚 Cuidemos nuestra comunidad. Cuidemos a quienes más lo necesitan.

