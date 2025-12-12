II Encuentro Regional de Intervenciones Suicidológicas de la Patagonia Austral

Las Heras-, Durante dos intensas jornadas, nuestra localidad fue sede del Encuentro Regional, una propuesta organizada por CeMAIS, UNPA UACO y el Prof. Milton Riquelme, en el marco de una actividad de extensión universitaria.

El encuentro reunió 9 presentaciones de diferentes ámbitos dedicados a la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, convocando a instituciones, profesionales y referentes comprometidos con esta temática tan importante para nuestra comunidad.

La gran participación lo importante de apostar a un trabajo serio, sostenido y colectivo en el abordaje del suicidio en Las Heras.

La Municipalidad felicita al equipo del CeMAIS por su enorme labor durante todo el año y agradecer su compromiso constante con bienestar de nuestra comunidad.

