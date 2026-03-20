Regionales-, Joe Keery, actor de Stranger Things, visitó El Chaltén y Torres del Paine: “Fue hermoso pasar tiempo ahí y ver las increíbles vistas”

El músico y actor, conocido por su rol de Steve Harrington en Stranger Things, recorrió la Patagonia chilena y argentina antes de su presentación en el Lollapalooza 2026. En una entrevista compartió su asombro por los paisajes y la cultura local.

El actor y músico Joe Keery, conocido por su papel de Steve Harrington enStranger Things y líder del proyecto musical Djo, llegó al país en el marco de su presentación en el Lollapalooza Argentina 2026. Antes de su presentación en el emblemático festival el viernes 13 de marzo, Keery aprovechó la oportunidad para explorar el sur del continente, incluyendo la Patagonia chilena y argentina.

Hace unas semanas, el artista ya había compartido algunas imágenes de su viaje, aunque sin revelar los lugares exactos que visitó, manteniendo así un toque de misterio sobre su recorrido.

En una entrevista con Casa Spotify, el actor compartió su experiencia en el sur: “Tengo un amigo en California que trabaja en cosas de películas y es de Argentina. Desde que lo conocí siempre me hablaba sobre la Patagonia y para este viaje dije ‘tengo que aprovechar esta oportunidad porque está tan lejos’. Así que antes de venir a Buenos Aires, mi amigo Jake y yo fuimos. Empezamos por el lado chileno en Torres del Paine y luego fuimos a El Chaltén. Fue hermoso pasar el tiempo allí, tomar mates, relajarnos y ver las hermosas vistas que tiene y experimentar las distintas capas geológicas”, contó Keery.

El actor quedó maravillado con la naturaleza patagónica y también con la cultura local. Tras su viaje al sur, recorrió Buenos Aires, visitó La Bombonera y se interiorizó en la música argentina. “¡Charly García es genial!“, comentó sobre el icónico músico.

Sus fanáticos pudieron verlo caminar por distintos barrios, sacarse fotos y compartir momentos con seguidores que no podían creer encontrarse cara a cara con uno de los protagonistas de la popular serie.

El momento más viral de su visita fue su paso por La Bombonera. El miércoles por la noche, Keery se sentó en un palco para presenciar el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. Su presencia rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas, que lo reconocieron y comenzaron a grabarlo con sus celulares.

Las redes oficiales de El Canal de Boca compartieron un video en el que se lo ve sosteniendo un cartel con el escudo del club y alentando a los Xeneixes: “¡Vamos Boca!“.

La visita de Joe Keery a la Argentina combinó la pasión por la música, la exploración de paisajes naturales y la conexión con la cultura local, dejando a sus fanáticos con recuerdos inolvidables tanto de la Patagonia como de Buenos Aires.

Fuente: La Opinión Austral

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