Comodoro Rivadavia: Ana Botha creó la app «Olitas»

Sociedad-, Ana, la estudiante de Comodoro que creó “Olitas”, una app para planificar deportes náuticos en Comodoro

La estudiante universitaria buscó una solución simple a un problema cotidiano: saber cuándo las condiciones climáticas son aptas para practicar su deporte favorito.

Ana Botha, estudiante de Licenciatura en Informática y graduada como Analista Programador de la UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), desarrolló la aplicación “Olitas” para facilitar la planificación de actividades náuticas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La idea surgió de su propia experiencia: “Es una aplicación que surge de una necesidad. Yo hago natación en aguas abiertas desde muy chiquita y hace poco arranqué a hacer SUP y me pasaba mucho por ahí de venir a la Costanera y que no esté tan copado para hacer, a pesar de que no había viento. Entonces, de ahí digo: voy a tratar de solucionarlo, voy a fijarme si hay algo para verla y era tipo ver 1000 estadísticas, ver mil datos”. La idea de ‘Olitas’ es que si hacés algún deporte náutico como nadar o surfear te podés fijar de la hora actual a dentro de 24 horas, si va a haber condiciones aptas para hacer tu actividad”

Entre las funcionalidades, la app permite consultar el pronóstico por horas y elegir la playa a la que se quiere ir, considerando que la dirección del viento y la protección de la costa puede variar de un lugar a otro. “También podés ver el pronóstico dentro de esas veinticuatro horas y podés seleccionar a qué playa de Comodoro o de Rada Tilly vas a ir, ya que por ahí cambia el tema de la dirección del viento y el reparo”, detalló la desarrolladora.

Olitas se puede visualizar en el siguiente enlace:

https://olitas.anabotha.dev/.

Está disponible para dispositivos Android, brindando a nadadores, surfistas y practicantes de SUP una herramienta simple y práctica para optimizar sus entrenamientos y salidas recreativas.

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