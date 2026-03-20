Huevos de Pascua caseros

Sociedad-, La diferencia con los huevos comprados en los súper es notable, sin poner en evaluación la comodidad de sacarlos de una góndola a lo que puede requerir hacerlos. Tener en cuenta los ingredientes que hacen falta y cuánto salen.

En la previa de Semana Santa 2026, un relevamiento realizado en Río Gallegos determinó que hacer huevos de Pascua en casa cuesta alrededor de $25.000 en materia prima, una opción que permite ahorrar frente a los productos comerciales. Hay que recorrier distintos comercios de la ciudad para conocer precios y alternativas disponibles.

Según se detalló, el principal insumo es el chocolate para derretir, cuyo kilo parte desde los $18.000, mientras que presentaciones de 500 gramos se consiguen entre $7.700 y $9.000. A esto se suman moldes de plástico desde $600, confites y elementos de decoración que van de $1.300 a $5.000 por bolsa, y envases o papeles desde $400. De acuerdo a chocolateros consultados, un kilo de chocolate rinde para elaborar entre cinco y seis huevos medianos o varias unidades pequeñas, lo que permite optimizar el costo de producción en el hogar.

Los precios de los productos ya elaborados en supermercados locales, donde se observó una amplia variedad de opciones. Los valores comienzan en $5.850 para presentaciones pequeñas, como la gallina de chocolate Cannettine de 45 gramos, y alcanzan los $58.900 en productos de primera marca y mayor tamaño. Entre los precios intermedios se encuentran el huevo La Anónima con confites de 80 gramos a $5.950, el Cofler de leche de 40 gramos a $6.600 y el Bariloche Premium de 80 gramos desde $7.900. También se registraron opciones como Kinder Mini Eggs de 85 gramos a $10.850 y Bon o Bon blanco de 110 gramos a $11.900.

En el segmento de mayor valor, aparecen productos como el Kinder Sorpresa de 150 gramos a $29.900, el Bon o Bon de 300 gramos a $35.100 y el Ferrero Rocher grande a $58.900, lo que refleja una marcada disparidad de precios en las góndolas locales.

Además del ahorro económico, desde el relevamiento destacaron que la elaboración casera permite compartir una actividad familiar, especialmente con niños, y personalizar los productos según gustos. Entre las recomendaciones, señalaron que los moldes de silicona facilitan el desmolde, que el chocolate debe conservarse en lugares frescos y secos

Hacer huevos de pascua caseros es sencillo: derrite chocolate (baño maría o microondas), cubre los moldes limpios, retira el excedente, enfría en heladera 15-20 min, desmolda con cuidado, rellena con golosinas y une las mitades sellando con chocolate caliente en una placa tibia. Usa guantes para evitar marcas.

Ingredientes y Materiales:

Chocolate: Con leche, semiamargo o blanco (tipo cobertura es mejor).

Moldes: De plástico o silicona.

Relleno: Confites, bombones, sorpresas.

Extras: Papel manteca, algodón y alcohol (para limpiar moldes), guantes (opcional).

Paso a paso:

Limpieza: Limpia los moldes con alcohol y algodón para quitar impurezas y dar brillo.

Derretir Chocolate: Pica el chocolate y derrítelo a baño maría (sin que el agua toque el bol) o en microondas (en lapsos de 30 segundos).

Moldeado: Vierte chocolate en el molde, gíralo para cubrir toda la superficie y quita el exceso.

Enfriado: Coloca los moldes boca abajo sobre papel manteca en la heladera durante 15-20 minutos.

Segunda Capa (Opcional): Para un huevo más firme, repite el proceso para una segunda capa.

Desmoldado: Golpea suavemente el molde para desmoldar.

Unión: Calienta una placa de metal, apoya brevemente los bordes de las mitades para derretirlos un poco y únelos.

Relleno y Sellado: Antes de cerrar, introduce las sorpresas. Usa el mismo chocolate para sellar la unión y decorar.

Consejos Clave:

Evita que caiga agua o vapor al chocolate, o se arruinará.

No dejes los huevos en el freezer más de 10-15 minutos para evitar condensación.

Trabaja en un ambiente fresco.

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