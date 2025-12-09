Agredió a su pareja y cuando intentó escapar lo detuvieron

Las Heras-, Un hombre de 26 años fue detenido en Las Heras tras agredir físicamente a su pareja, una joven de su misma edad. La Policía intervino en una vivienda del barrio 96 Viviendas luego de un llamado anónimo que alertó que una mujer pedía auxilio. Durante la diligencia se hallaron plantas de cannabis arrancadas, por lo que intervino la Fiscalía Descentralizada.

En la mañana del sábado 6 de diciembre a las 06:25, personal de la Comisaría Primera de Las Heras intervino de urgencia en una vivienda de la manzana 64 del barrio 96 Viviendas, tras recibir un llamado anónimo que advertía que una mujer pedía auxilio desde el interior del domicilio.

Al llegar, los efectivos observaron el cerco perimetral abierto y fueron recibidos por una joven de 26 años que presentaba lesiones visibles en el rostro y la cabeza. La víctima denunció que había sido agredida físicamente por su pareja, identificada como A.E.C., también de 26 años.

Resistencia y aprehensión del agresor

Mientras la joven explicaba lo sucedido, el hombre salió de la casa e intentó desplazarse hacia una habitación trasera para evadir el procedimiento policial. Ante el riesgo de fuga, el personal ingresó al domicilio y lo redujo tras forcejeos, ya que el sujeto intentó resistirse al accionar policial.

Finalmente fue aprehendido bajo las disposiciones del artículo 176 inciso 8 del Código Procesal Penal, quedando incomunicado. Durante el traslado hacia el hospital para la extracción sanguínea y el examen médico, continuó arrojando puntapiés dentro del móvil.

Luego de las diligencias sanitarias, y con la participación de la División Gabinete Criminalístico, se realizó una inspección en la vivienda. En el lugar se encontraron plantas arrancadas de cannabis sativa, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía Descentralizada.

El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 fue informado del procedimiento y dispuso que, cumplidos los plazos legales, el hombre pasara a carácter de detenido. En paralelo se recepcionaron testimonios para avanzar en la causa.

El detenido recuperó su libertad a las 18:20, tras ser examinado por el facultativo médico, aunque quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por violencia de género y tenencia de estupefacientes.(El Caletense)

