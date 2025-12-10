Exitosa campaña de donación de sangre en la Cámara de Diputados

Santa Cruz-, La acción fue impulsada por el vicegobernador Fabián Leguizamón y reunió a más de 80 donantes, convirtiéndose en la colecta externa con mayor convocatoria en la provincia.

Impulsada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, esta jornada se llevó adelante una colecta de sangre en las instalaciones de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con más de 80 personas inscriptas y 50 donantes, convirtiéndose en la campaña con mayor convocatoria realizada en la provincia.

La jornada se desarrolló conjuntamente con el equipo del Centro Regional de Hemoterapia que abastece a toda la provincia, y fue coordinada por las áreas de Recursos Humanos y Reconocimientos Médicos, con la colaboración de Servicios Internos de la Legislatura Provincial, que de forma coordinada hicieron posible esta actividad que tuvo como objeto promover la donación voluntaria y garantizar el abastecimiento de un recurso esencial para el sistema de salud.

En este marco, el vicegobernador Fabián Leguizamón agradeció “especialmente al personal legislativo, a la comunidad en general por acercarse y llevar adelante este acto altruista y solidario tan importante que permite salvar vidas, al Dr. José Gutiérrez que estuvo a cargo del operativo, y a todas aquellas personas que formaron parte de esta actividad”, y destacó “el compromiso y espíritu solidario de la comunidad”.

