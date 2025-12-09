Un joven fue derivado a Río Gallegos tras un accidente en la Costanera

San Julian-, Un accidente de tránsito ocurrido a las 06:00 de este lunes en la Avenida Costanera de Puerto San Julián dejó a dos hombres heridos, uno de ellos de gravedad. El siniestro involucró a un Chevrolet Aveo que impactó contra un poste de iluminación por causas que aún se investigan. El acompañante debió ser trasladado de urgencia a Río Gallegos, mientras que el conductor quedó internado en el hospital local. Interviene el Juzgado Penal y continúan las diligencias.

Un fuerte accidente de tránsito registrado en la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 06:00, movilizó a personal policial y sanitario en la Avenida Costanera de Puerto San Julián. La División Comisaría Primera inició actuaciones prevencionales tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo impactado contra un poste de iluminación.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de un Chevrolet Aveo azul, cuyo frente había colisionado violentamente por motivos que aún se intentan establecer. (El diario nuevo dia)

