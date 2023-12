Cañadon Seco-, Soloaga: “No sé lo que es rendirse. Yo soy peronista”- En una ceremonia institucional que se celebrara el miércoles, la cual se hizo coincidir con el Día Nacional del Petróleo, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, asumió su tercer periodo de mandato consecutivo prestando juramento ante el flamante secretario de Interior de Santa Cruz, Alberto Parsons y frente a una multitud de vecinos e invitados especiales.

El evento institucional que también se enmarcó en los cuarenta años de la recuperación de la democracia tuvo especiales connotaciones ya que se dieron cita funcionarios que por primera vez incursionan en cargos políticos, siendo referentes de diferentes espacios.

Entre ellos se encontraba, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta (quien llegó acompañada por su padre Pedro Peralta, el cual fuera varias veces jefe comunal de la villa balnearia chubutense), la diputada provincial Iris Rasgido y varios concejales de Caleta Olivia.

Además concurrieron otras personalidades de gran trayectoria institucional, como la reelecta jefa comuna de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui y el ex intendente de la ciudad del Gorosito, José Córdoba, por citar algunos ejemplos, sumándose también integrantes de Prefectura Naval, Policía Provincial. Bomberos de la Unidad 18ª y abanderados de esas y otras instituciones escolares y comunitarias.

La apertura del acto fue matizada con una magnífica actuación de la Orquesta Típica de Cañadón Seco que además ejecutó las estrofas del Himno Nacional.

En el escenario, junto a las principales autoridades se ubicaron los integrantes del gabinete que acompañará a Soloaga en el nuevo mandato que se extiende hasta fines de 2027, dos de los cuales –por la jerarquía de cargos- prestaron juramento.

Soloaga lo hizo con una fórmula sencilla: “de frente a la gente, que es estar de frente ante Dios, sí juro”.

Tras esa formalidad, fue merecedor de varias distinciones: el Bastón del Mariscal Petrolero que -entre otras cosas-, simboliza la historia de Cañadón Seco y plaquetas del Gobierno Provincial, del intendente de Caleta Olivia y del Centro de Veteranos de Guerra, ésta última en manos del ex combatiente Luis Maza.

ONO PARA EMPLEADOS Y FLAMANTE AMBULANCIA

En su discurso, el reelecto jefe comunal hizo también propicia la ocasión para anunciar el otorgamiento de un bono extraordinario de 31 mil pesos para los empleados de la comuna, a fin de aliviar la economía de familias de trabajadores que siguen golpeadas por la espiral inflacionaria, la cual por estos días se potenció con las brutales y poco menos que inhumanas medidas de ajuste que estableció el nuevo gobierno nacional.

Por otra parte, invitó a los presentes a observar la flamante ambulancia que adquirió y equipó la comuna con fondos propios, lo que significó una inversión de 24 millones de pesos.

La unidad con aparatología de primer nivel, se hallaba estacionada frente al Cine Teatro que fue el sitio elegido para la ceremonia.

Recordó que la comuna tuvo que hacerse cargo de contar con ese indispensable móvil para el Centro de Salud ya que el gobierno de Alicia Kirchner distribuyó otros similares en todas las localidades, menos en Cañadón Seco, a la cual marginó en clara represalia a quién cuestionaba su gestión.

Además, Soloaga no pasó por alto que la provincia desembolsó unos 70 millones de pesos por cada ambulancia, mientras que Cañadón casi tres veces menos, lo que lo llevó a decir que era entendible aquella remanida frase que decía la gente: “son todos chorros”.

“YO SOY PERONISTA”

Por esa y otras circunstancias, dijo que traspolaba para sí mismo la imagen de un diálogo entre un niño que le preguntó a su padre que significa la palabra rendirse y éste último le respondió: “no sé hijo, yo soy peronista.

“Es lo que me pasa y me pasó en los últimos tiempos. Entonces toda vez que me preguntan que es rendirse, yo respondo: no lo sé porque yo también soy peronista, soy de Cañadón Seco y de Santa Cruz y edtoy para resguardar los intereses de la comunidad a la que represento”, exclamó.

“Es que los sátrapas, miserable y canallas vinieron por mi vida y libertad con falsedades imperdonables, pero estoy de pie con energía y entereza, nunca me rendí”.

Más adelante hizo alusión a nuevo periodo oscuro que comenzó a atravesar la Argentina después de 40 años de la recuperación de la democracia, tras haber superado el genocidio de la última dictadura militar

En ese sentido resaltó que era inconcebible que el nuevo gobierno nacional haya aplicado desde el mismo inicio de gestión una brutal devaluación de la moneda y ya se apresta a quitar los subsidios a transporte y otros servicios, mientras pone en práctica un sideral aumento de los combustibles

“Todo esto –advirtió- también pone en situación de alerta a quienes tenemos la responsabilidad de administras las finanzas públicas, pero antes, en tiempos preelectorales ya habíamos calificado como un verdadero acto de traición a la patria los anuncios de dolarización de nuestra moneda”

“En este 13 de diciembre, volvemos a escuchar terminologías que asustan y nos llenan de preocupación y angustia, como: ajuste, recesión, hiperinflación y estanflación.”

Por ello expuso que “el ajuste no resolvió nada en ningún país del mundo” dando como ejemplo el endeudamiento de 45 mil millones de pesos que fue pergeñado por el gobierno de Mauricio Macri, sin que se hayan destinado fondos para el desarrollo de la producción y que solo fue utilizado para fugar divisas a exterior.

“Ahora volvemos a escuchar el término ajuste y por más que nos quieran decir que lo va a pagar la casta, lo cierto es que no lo van a pagarni la casta ni los grupos económicos, empresarios, financieros, ni las corporaciones de los medicamentos o los formadores de precios sino que lo van a pagar los sectores humildes de la sociedad”, explicitó.

“este ajuste trae conflicto, represión y estallido social. Y si levantan palos para reprimir a la gente se va a levantar nuestra voz y nuestro pueblo” sentenció.

APOYO A VIDAL Y A LA ALIANZA ESTRATEGICA

En otro pasaje de su alocución expresó que la comuna de Cañadón Seco acompañará la gestión del gobernador Claudio Vidal del cual estaba seguro que atenderá los requerimientos de los pueblos del interior provincial, algo de lo que desentendió el gobierno anterior.

Recordó que ese gobierno incluso se encargó de perseguir políticamente los que actuaban y pensaban de manera distinta, armándoles “operaciones repugnantes e inmundas” e imponiéndoles insólitas prohibiciones como el simple hecho de dar ayuda a escuelas o ingresar a ellas mientras sus funcionarios fueron responsables del “mayor holocausto educativo” que sufrió Santa Cruz en toda su historia.

Dejando atrás ese reciente pasado oscuro, manifestó su beneplácito con la alianza estratégica que están forjando Claudio Vidal por Santa Cruz, y Ignacio Torres por la provincia de Chubut, quienes estrechan vínculos para defender los intereses de esta región con una mirada territorial estratégica.