Detienen a sujeto por la causa de robos del jueves a la madrugada

Las Heras-, Como es de público conocimiento, en horas de la madrugada de este día Jueves 18 se produjeron tres robos escalonados (uno a continuación de otro).

El primero se registro a las 02:30 Hs en una panadería de la calle Ramos Mejías, para después continuar cerca de las 04 hs en una tienda de la calle Simón Bolivar, y para luego culminar en un local de la calle Sarmiento.

Todos estos robos relacionados entre si, ya que los causante utilizaron la misma metodología, romper los cristales con piedras de grandes dimensiones para luego ingresar y apoderarse de objetos.

ALLANAMIENTO EN PIEDRA BUENA 48

Tras una rápida y eficaz investigacion por parte de la policia, incluyendo relevamientos de camaras de vigilancia privadas, se logro identificar a los delincuentes.

Este jueves por la tarde cerca de las 18:30 con orden judicial en mano, Personal de la DDI procedío a allanar un dpto de un inquilinato de la calle Piedra Buena al 48, arrojando resultados positivos para la causa y la detención de un masculino mayor de edad de 21 años que fue conducido a la Division Comisaria Primera en calidad de detenido e incomunicado

En el procedimiento se logro secuestrar una gran cantidad de elementos vinculado a los tres robos perpetrados.

Se supo que el segundo delincuente fue encontrado en la viá pública esta mañana, deambulando con una herida en su extremidad inferior y rápidamente fue identificado y aprehendido y conducido a sede Policial, resultando ser un menor de edad, que informada autoridades judiciales dispusieron que sea restituido mediante acta estilo a sus progenitores.

