Allanamiento con resultados clave por arma de fuego

Policiales-, Este miércoles se realizaron dos allanamientos de forma simultánea en el barrio Rotary XXIII de Caleta Olivia, tras llevar adelante tareas investigativas a raíz de un hecho con arma de fuego ocurrido días atrás, con resultados de relevancia para la causa.

Luego de la recolección de pruebas, el Juzgado de Instrucción N°1 local libró las órdenes de allanamiento, los cuales fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el jefe a cargo del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, Comisario Inspector Pedro Rearte.

Como resultado, en uno de los domicilios se incautaron vainas calibre 9×19 y dos tonfas policiales. Asimismo, al secuestrar y requisar un Volkswagen Gol, se hallaron en su interior vainas servidas calibre 22 con signos de percusión y una caja de municiones del mismo calibre. Estos elementos estarían vinculados al hecho investigado. Cabe resaltar que en el operativo intervino personal de la División de Investigaciones Caleta Olivia, Fuerzas Especiales Zona Norte, División Gabinete Criminalístico Caleta Olivia y el Comando de Patrullas.

fuente: Ministerio de seguridad de la provincia de Santa Cruz

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