Allanamiento por robo a una comerciante

Las Heras-, El pasado jueves 05 de febrero, a las 20:35 hs se dio realizo a un allanamiento en zona chacra sur. manzana 815 por calle Parana.

La misma fue emanada por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Las Heras por una causa de robo en un comercio.

La denuncia fue efectuada dias pasado por la propietaria del local que denuncio que autor o autores ignorados al hecho habian robado en su local comercial varios elementos, y con una tarea investigativa por parte de la DDI local con relevamiento de camaras y testimonios, logro llegar al domicilio de la manzana 815, y asi solicitarle al juez actuante una orden de requisa domiciliaria.

El allanamiento fue altamente positivo ya que en la vivienda allanada se procedio al secuestro de –embutidos varios- prendas de vestir y de alimentos no perecederos, las cuales fueron trasladada hacia el depósito de esta División a disposición del magistrado interviniente.

Por otro lado los moradores de la vivienda de apellido «Morales», fueron conducidos a la División Comisaria Segunda en calidad de aprhendido a disposción de la justicia.

En tanto los elementos secuestrados por orden del magistrado Local se le deberá realizar acta de reconocimiento y entrega a la parte damnificada.

Participaron de la diligencia judicial Personal de la DDI local, con la colaboración del Personal de la División Comisaria Segunda local.

