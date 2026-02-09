La venta de insumos para la construcción registró una caída 11,6% mensual

Nacionales-, Buenos Aires, 6 de febrero de 2026.- En enero el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una caída del 11,6% mensual desestacionalizada, al tiempo que se ubicó 1,1% por debajo de enero 2025.

“La caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela. Pero, el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”, explicaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: ACERBRAG, PEISA, Ferrum S.A.; PAREXKLAUKOL S.A., Cambre S. A., entre otras

Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó está referido al mes de diciembre de 2025, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de enero 2026.

