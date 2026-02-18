Allanamiento positivo en casa de Extorsión

Pto Deseado-, La Policía de la Provincia de Santa Cruz, a través de la División de Investigaciones (DDI) Puerto Deseado, llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una causa por presunta extorsión y extorsión por amenaza de imputación.

El operativo se realizó el pasado 13 de Febrero, a las 11:10 horas, en un domicilio ubicado en calle Faro Pingüino al 700 de la localidad deseadense, en cumplimiento de una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, a cargo de la Sra. Jueza Subrogante Dra. Jesica Hernández.

El procedimiento se desarrolló con el objetivo de localizar elementos de interés para la investigación, en el marco de actuaciones vinculadas a la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 168, 169, 45 y 55 del Código Penal.

Como resultado del allanamiento, el cual culminó a las 12:40 horas, se procedió al secuestro de un dispositivo electrónico, tratándose de un teléfono celular, quedando el mismo a disposición de la sede judicial interviniente para su correspondiente análisis pericial.

La Policía de Santa Cruz en Puerto Deseado continúa trabajando de manera coordinada con la Justicia, reafirmando su compromiso con la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados.

