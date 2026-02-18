Los Diputados Jara y Loreiro trabajan en el uso del celular en las escuelas

Santa Cruz-, El Diputado de Las Heras, anuncio que esta trabajando junto a la Dip Provincial Fabiola Loreiro en el armado de charlas y debates sobre el tema, “El uso de celulares en las escuelas”.

El legislador manifestó que; Queremos generar una prueba piloto que sea consensuada entre todos (Padres , Docentes , Alumnos , Profesionales de la salud , Sociologos etc ).

Por todo esto, los funcionarios manifestaron que están contactando a Profesionales destacados en el tema para organizar charlas, experiencias y debate abierto.

La misma será en el centro cultural Las Heras (fecha a confirmar) y se publicara un número telefónico para quienes quieran participar puedan reservar su lugar y donde la idea no es imponer, la idea es poder escuchar, y entre todos generar un proyecto superador en beneficio de nuestros jóvenes.

