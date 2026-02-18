Capacitación destinada a administración municipal

Las Heras-, Desde la Subsecretaría de Comercio, Bromatología e Inspección Ambiental se llevó adelante una capacitación destinada a fortalecer el trabajo del equipo administrativo.

Basada en los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta instancia de formación reafirma el compromiso con la legalidad, la transparencia y el orden en cada trámite que realiza el vecino.

Estuvo a cargo de la Dra. Verónica Alvira y la Sra. Mendoza Andrea, Directora del CIET Municipal.

Municipio: «Porque una gestión presente se construye con formación y responsabilidad».

Mejora la eficiencia y calidad de los servicios públicos, fomenta la transparencia, ética y modernización tecnológica, y eleva la motivación del personal. Esto resulta en una mejor toma de decisiones, y una gestión pública más estratégica y orientada a la comunidad.

