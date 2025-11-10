Allanamiento positivo en causa de robo calificado

Pto Deseado-, La División de Investigaciones (DDI) Puerto Deseado, realizó allanamientos simultáneos en dos domicilios de esa localidad, en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido el pasado 18 de octubre.

El hecho tuvo lugar cuando tres personas encapuchadas ingresaron violentamente a una vivienda del casco urbano, sustrayendo diversos elementos de valor.

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar a uno de los presuntos autores y al vehículo utilizado para huir del lugar.

Con las órdenes judiciales correspondientes, se llevaron adelante los procedimientos que permitieron el secuestro de municiones, un arma de fuego, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Las diligencias fueron supervisadas por el Ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el Comisario Mayor Pablo Daniel Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, contando con el apoyo de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, DDI Pico Truncado y Comisaría Puerto Deseado. Los operativos arrojaron resultados positivos en el marco de una investigación que continúa en curso.

