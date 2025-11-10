Exitoso 1er paseo de la seguridad en la ciudad

Las Heraas-, En el marco de las actividades por el 141° Aniversario de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, y con el objetivo de acercar a la comunidad las diversas labores que realiza nuestra Institución, se llevó a cabo el Primer Paseo de Seguridad en el predio de la Sociedad Rural de Las Heras.

La iniciativa fue impulsada por la Jefa de la División Comisaría Segunda, Comisario Rocío Guardo, contando con la participación de las Divisiones Comisarías Primera y Segunda, Gabinete Criminalístico, Investigaciones y Narcocriminalidad, Cuartel de Bomberos N°11, Guardia de Infantería Caleta Olivia, Grupo de Operaciones Motorizadas, División Canes Pico Truncado, Unidad Operativa Caminera Ramón Santos, División Fuerzas Especiales, Bomberos Voluntarios y personal del Hospital Distrital Las Heras.

Durante la jornada, se realizaron exhibiciones, demostraciones operativas y actividades recreativas, permitiendo a los vecinos conocer de cerca el trabajo diario que lleva adelante la Policía Provincial.

El evento fue declarado de Interés Municipal y Cultural, recibiendo la correspondiente resolución.

La actividad contó con una gran concurrencia de vecinos, destacándose el entusiasmo del público y el compromiso del personal policial en esta exitosa jornada comunitaria.

