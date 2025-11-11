Gómez presentó dos proyectos claves para modernizar el Estado y proteger el ambiente

Las Heras-, En la sesión ordinaria realizada el jueves 6 de noviembre en el Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, el Pdte. concejal Dr. Mauricio Gómez presentó dos proyectos de gran trascendencia institucional y social, orientados a fortalecer la modernización del Estado municipal y reafirmar el compromiso con el cuidado del ambiente y la salud de los vecinos.

● Validez de los documentos digitales de “Mi Argentina”

El primer proyecto, una ordenanza, que busca reconocer oficialmente la validez jurídica y operativa de los documentos digitales emitidos por organismos nacionales y disponibles a través de la plataforma Mi Argentina, entre ellos el DNI digital, la licencia nacional de conducir, la cédula del automotor y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Esta iniciativa permitirá que los vecinos puedan realizar sus trámites municipales utilizando versiones digitales seguras y autenticadas, sin necesidad de presentar documentos en formato físico.

Gomez expreso que:

“Estamos dando un paso concreto hacia una gestión pública más ágil, accesible y moderna.

Mi Argentina garantiza autenticidad y seguridad, y eso es lo que necesitamos en los municipios: un Estado que se adapte a la realidad tecnológica sin dejar a nadie atrás”, expresó Mauricio Gómez durante su intervención en el recinto.

● Remediación ambiental y responsabilidad empresarial

El segundo proyecto, es una resolución, que exhorta a YPF S.A., FOMICRUZ S.E. y al Ministerio de Energía y Minería de la Provincia de Santa Cruz a iniciar de forma inmediata las tareas de remediación ambiental en las áreas afectadas por la actividad hidrocarburífera dentro del ejido municipal de Las Heras y zonas aledañas.

La propuesta, aprobada por el cuerpo deliberativo, solicita además que las partes involucradas informen en un plazo de treinta días el estado actual de las zonas afectadas, los cronogramas de obra, los responsables técnicos y financieros, y las medidas preventivas implementadas mientras duren los trabajos.

Asimismo, el proyecto fue entregado al diputado Javier Jara, para que sea tratado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, a fin de ampliar el alcance institucional del reclamo.

Gomez expreso que:

“El ambiente no puede esperar. Cada día de demora es un riesgo para nuestra salud, para el suelo y el futuro de Las Heras.

Por eso pedimos que se aceleren las tareas de saneamiento y que haya control y transparencia en cada paso”, manifestó Gómez tras la sesión.

Con estos dos proyectos, el concejal Mauricio Gómez reafirma una línea de trabajo basada en la acción concreta… la innovación tecnológica y el compromiso ambiental.

“Modernizar la gestión y cuidar el ambiente no son consignas, son decisiones.

Y desde este Concejo las estamos tomando con responsabilidad y convicción”, concluyó Mauricio Gómez.