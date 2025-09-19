Allanaminto por amenazas y secuestros de armas y municiones

Pico Truncado-, El día Miércoles 17 de Septiembre del presente año y en horas de la tarde, personal de la DDI de Pico Truncado, tras realizar numerosas tareas investigativas (descarga y análisis de secuencias fílmicas, vigilancias discretas, recolección de testimonios), procedió a diligenciar dos órdenes de Allanamiento.

Las medidas procesales fueron ordenadas por el Juzgado Instrucción Nro. Uno de la ciudad de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Pablo CIMINI, Secretaria de Instrucción desempeñada por el Dra. Lorena GONZALEZ.

En relación a un hecho de arma de fuego ocurrido en Jurisdicción de la División Comisaria Primera de Pico Truncado, el pasado el día 10 de Septiembre del presente año en horas de la tarde, más precisamente sobre calle 9 de Julio y Tucumán, donde una persona se sexo masculino, el cual circulaba a pie por tales arterias, fue interceptado por un rodado marca Chevrolet ocupado por dos personas de sexo masculino, donde una de ellos, efectúo disparos de arma de fuego sobre el damnificado no logrando ocasionar lesión alguna.

Como resultado del presente operativo se allano una vivienda ubicada sobre calle Pueyrredón y la restante sobre arteria Pasaje 17 de Agosto.

Ambas de Pico Truncado, donde se procedió al Secuestro de prendas de vestir relacionadas con el hecho que se investiga;

un (1) arma de fuego tipo revolver, calibre 22mm., cargada;

un (1) arma de fuego tipo Carabina, calibre 22mm., Largo, once (11) municiones calibre 22mm.;

tres (3) Teléfonos celulares;

un (1) rodado marca Chevrolet.

Asimismo conforme directivas de la sede judicial interviniente una persona de sexo masculino mayor de edad y una persona de sexo femenino mayor de edad, ambos oriundos de la provincia de Formosa, quedaron sujetos a la causa del Juzgado de Instrucción Nro. Uno de Pico Truncado.

No obstante al momento de inspeccionar uno de los domicilios, se constató en su interior plantas de Cannabis Sativa (Marihuana); envoltorios transparentes, conteniendo en su interior flores secas con aroma similar a Cannabis Sativa (Marihuana), balanzas digitales de precisión; un (1) picador con aroma similar a Cannabis Sativa (Marihuana) y dinero en efectivo en moneda nacional.

Consecuentemente se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, quien dispuso el secuestro de la sustancia hallada y demás elementos de interés para la causa por presunta Infracción a la Ley 23.737, quedando una persona de sexo masculino mayor de edad, sujeto a la causa Federal. Mencionado Operativo fue supervisado por el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte.

Se contó con la colaboración del personal de Fuerzas Especiales Zona Norte, como así también personal de la División Criminalistica de Pico Truncado y personal de la División Comisaria Segunda de Pico Truncado.-

Visited 290 times, 288 visit(s) today