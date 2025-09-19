Carambia junto a deportistas para los Juegos Evita para Personas con Discapacidad

Las Heras-, El intendente Carambia recibió a dos grandes deportistas de nuestra localidad que se consagraron en la instancia provincial de los Juegos Evita para Personas con Discapacidad:

Ellos son:

🏅 Lucas Tomás Alavar – En juego de Boccia PCD

🏅 Enzo Marilican – en Atletismo PCD

Ellos viajarán a representar a Santa Cruz en la instancia nacional, fruto de su esfuerzo y dedicación.

En este encuentro también nos acompañaron sus familias, la profesora Eva y el diputado por municipio Javier Jara.

Carambia manifestó que: «Quiero felicitarlos y desearles todos los éxitos en esta nueva etapa. ¡Las Heras y toda la provincia los acompaña!»

