Allanan casa de cíngaro por causa de abuso de arma de fuego

Las Heras-, Ayer miércoles 18 de febrero por la tarde, se produjo un abuso de arma de fuego por parte de un individuo de la comunidad Gitana en un domicilio.

Este medio pudo saber gracias a fuentes policiales que un ciudadano había hecho una transacción comercial con un gitano y ante el incumplimiento de una de las partes el vecino se hizo presente en la calle Simón Bolívar casi esquina Gregores a reclamar lo acordado, la discusión fue subiendo de tono al punto de generarse una pelea de puños y en un momento dado el vecino se retiró del lugar.

Producto de la situación vivida, el gitano muñido de un arma de fuego larga tipo rifle se hizo presente en la casa del vecino y realizo un disparo contra la humanidad de un masculino no logrando herirlo.

A raíz de lo relatado se hizo presente el vecino en la División Comisaria Segunda a realizar la denuncia correspondiente, tomando intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1, que rápidamente libero la orden de allanamiento en el domicilio del gitano en la calle Simón Bolívar casi esquina Gregores.

El allanamiento efectuado cerca de las 21 hs fue realizado por Personal de la División Comisaria Segunda con el apoyo de la División Comisaria Primera Local , resultando positivo para la causa ya que en el lugar se secuestró un arma de fuego larga tipo rifle y elementos de interés para la causa, y donde a su vez se aguardan directivas de la justicia con respecto al cíngaro.

Visited 6 times, 6 visit(s) today