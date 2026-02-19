Fuerte impacto entre una camioneta y un caballo

Las Heras-, Este miércoles 18 de febrero en horas de la noche, una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una empresa petrolera impacto con un caballo suelto en la ruta.

Hasta el momento lo que se sabe es que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni lesionados, solo daños materiales.

El hecho se produjo en la ruta provincial N° 43 ( Kaike – Las Heras ) a pocos km antes de llegar a nuestra ciudad.

En el lugar trabajo personal de la División Comisaria Segunda

