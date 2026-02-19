Regionales-, El hospital Distrital de Las Heras informa a la comunidad sobre el calendario disponible para completar, y la importancia de llevar al día la libreta sanitaria.

Respetar el calendario de vacunas infantil es crucial para garantizar la máxima protección contra enfermedades graves, secuelas e incluso la muerte, al inmunizar en el momento preciso del desarrollo inmunológico. Cumplir los tiempos previene brotes, protege a la comunidad (inmunidad colectiva) y asegura la cobertura obligatoria para el ingreso escolar.

