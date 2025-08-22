Alumnos en el hospital piden recibir capacitaciones y charlas sobre salud y cuidado

Las Heras-, Institucionales, Capacitaciones y Educación. ¡Gran noticia para nuestros estudiantes!

Hoy se llevó a cabo una reunión en el auditorio del hospital con el Centro de Estudiantes Año 2024 del Colegio Secundario Número 44.

Durante el encuentro, los chicos solicitaron al Departamento de Enfermería y a la Dirección la posibilidad de recibir capacitaciones y charlas sobre temas de salud y cuidado.

Esta iniciativa busca empoderar a nuestros jóvenes con conocimientos valiosos y prácticos.

Desde el hospital manifestaron que ¡Estamos emocionados por lo que viene!

Estén atentos a nuestra página para más información sobre las próximas actividades.

