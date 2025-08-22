Gran presentación de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística

Las Heras-, la municipalidad local, informo que la Escuela Municipal de Gimnasia Artística brilló en el 2° Provincial, realizado en la ciudad de Puerto Deseado.

Más de 250 gimnastas de toda la provincia participaron de la competencia, y nuestras representantes dejaron en alto el deporte local: de las 16 gimnastas que viajaron, 13 clasificaron a los Nacionales.

En octubre nos representarán en Puerto Madryn y en Mar de Ajó, mientras que en noviembre será el turno de San Martín de los Andes, donde competirá Valentina Casella, la única gimnasta de nuestra ciudad en el nivel más alto.

El Municipio agradece a la escuela por representar a Las Heras.

#IntendenciaAntonioCarambia

