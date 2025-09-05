La venta de insumos para la construcción registró una baja del 8,59% mensual desestacionalizada

Nacionales-, Buenos Aires, 5 de septiembre de 2025.- En agosto el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una baja del 8,59% mensual desestacionalizada, y en la comparación interanual el IC registró una baja de 5,5%.

De esta forma, el acumulado de enero-agosto de 2025 cerró 6,9% por encima del mismo período del año anterior.

«En los últimos dos meses la demanda de insumos para la construcción perdió fuerza. La recuperación sectorial, que venía mostrando una desaceleración leve hasta junio, se transformó en contracción en julio y agosto. En particular, en el último mes los despachos resultaron inferiores en términos interanuales por primera vez en siete meses. El cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial. Esperamos que este fenómeno sea de carácter transitorio”. Explican desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: LOMA NEGRA; FV Grifería de Alta Tecnología; CEFAS – El Milagro, Cerámica San Lorenzo, entre otras

Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó está referido al mes de julio de 2025, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de agosto 2025.

