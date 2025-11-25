Angustiante momento al contener a una persona por problema mental en la calle

Pico Trunacado-, Un joven de 20 años y paciente de salud mental intentaba quitarse la vida.

El pasado 20 de noviembre por calle Saavedra entre Velezsarfield y 25 de mayo circulaba por la mencionada arteria una camioneta Toyota que cuyo conductor, masculino mayor de edad, observo a un joven qué caminaba por el medio de la calle en zig zag, y en actitud preventiva el conductor estaciono el mencionado vehículo.

Ya cuando estaba terminando de estacionar, el peatón se tira abajo de la camioneta al grito de… » ME QUIERO MORIR».

Afortunadamente no hubo que lamentar victina fatal, ni lesionados ante esta actitud.

Una vez arribado al lugar personal sanitario se procedió a trasladar al masculino y se certifico que estaba en estado de ebriedad y que era paciente del área de salud mental.

Actúo en el lugar Personal de la División Comisaria Primera.

