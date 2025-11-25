Una mujer fue secuestrada, maniatada y abandonada en la costa

Pto Deseado-, Una mujer fue encontrada maniatada este lunes en la zona costera entre La Bomba y Cueva de los Leones en Puerto Deseado, luego de que personal médico alertara a la Policía. Según relató la víctima, dos hombres la interceptaron y la trasladaron en un auto blanco. El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas.

La Policía de Puerto Deseado intervino este lunes, a las 19:20, tras un llamado de personal médico que solicitó presencia policial en el sector costero ubicado entre La Bomba y Cueva de los Leones.

Al llegar, los efectivos encontraron a una mujer con las manos atadas, quien presentaba un fuerte estado de shock.

Según informaron desde el comunicado oficial, la víctima relató que fue interceptada por dos hombres, quienes la subieron por la fuerza a un vehículo blanco y la trasladaron hasta el lugar donde finalmente fue encontrada.

Intervención policial y judicial

Tras asistir a la mujer, el personal policial realizó una inspección ocular en el sitio donde fue hallada. Allí se preservó la escena a fin de permitir el trabajo de peritos e investigadores.

Se dio intervención inmediata a la Dirección de Investigaciones (DDIyN.PD), y el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado tomó conocimiento del caso, disponiendo una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Investigación en marcha y pedido a la comunidad

La Policía confirmó que continúa la búsqueda de los dos sospechosos señalados por la víctima.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que haya visto un vehículo blanco circulando en las horas previas por la zona costera, o que tenga algún dato relevante, se comunique de inmediato con la Policía local. (El Diario Nuevo Dia)

