La Edil Constanza presento proyecto para regular ruidos molestos en motocicletas

Las Heras-, Desde el Bloque Seguimos Junto a Vos – Movere -presentaron un Proyecto de Ordenanza para regular los ruidos molestos de motocicletas y fortalecer la convivencia y la seguridad vial en Las Heras.

La semana pasada muchas motos circulan con escapes libres, silenciadores adulterados y los niveles sonoros son por encima de lo permitido, afectando el descanso, la salud y la tranquilidad de los vecinos, especialmente en zonas residenciales.

La ordenanza propone controles más estrictos, mediciones de decibeles, uso obligatorio de casco, sanciones para vehículos que incumplan la normativa y campañas permanentes de educación vial. También contempla la retención y normalización de motos que tengan el escape adulterado.

Nuestro objetivo es cuidar a la comunidad, promover el respeto urbano y reducir riesgos viales, trabajando con responsabilidad y compromiso por una ciudad más ordenada, segura y saludable

