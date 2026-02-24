Artistas regionales confirmados para la FNEP

Regionales-, La fiesta más divertida de la Patagonia.
Ellos son los artistas que estarán presentes durante estas tres noches inolvidables.
13, 14 y 15 de marzo
Predio de la Estepa | Las Heras | Santa Cruz
Nuestra identidad, nuestra música y nuestra cultura se unen.
La Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica se celebra en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, con su primera edición oficial declarada en 2017. Tras consolidarse, el 24 de abril de 2019 fue elevada al rango de Fiesta Nacional. En marzo de 2025 se llevará a cabo la 8va edición de este evento cultural y de tradición.
#FiestaNacionalDeLaEstepaPatagónica
