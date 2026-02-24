Triangular Femenino – Copa Challenger

Regionales-, Nuestra localidad fue sede de una jornada que reafirma el crecimiento deportivo femenino.

Municipio: «Felicitamos a la organización, el acompañamiento y, sobre todo, el protagonismo de las mujeres que día a día fortalecen este deporte».

Las Heras vuelve a ser escenario de grandes encuentros.

Según Portales deportivos: «El fútbol femenino vive un auge sin precedentes, consolidándose como uno de los deportes de mayor crecimiento global. Se proyecta que para 2030 será el quinto deporte más popular del mundo, con una base de fanáticos que superará los 800 millones, impulsado por récords de audiencia, mayor inversión, patrocinios y profesionalización».

