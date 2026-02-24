CeMAIS charla en Dolavon Chubut

Regionales-, El pasado 20 de febrero, el equipo de CeMAIS estuvo presente en la localidad de Dolavon, provincia de Chubut, brindando una charla abierta a la comunidad en el Cuartel de Bomberos Voluntarios, convocados por la Mesa Comunitaria de Prevención del Suicidio.

Durante el encuentro, el Lic. Olave compartió información clave sobre la problemática del suicidio y su abordaje comunitario e integral, promoviendo espacios de reflexión, prevención y trabajo en red.

Municipio: «Seguimos fortaleciendo estrategias de acompañamiento en distintas localidades de la región».

El suicidio es un importante problema de salud pública que aún está rodeado de estigma, mitos y tabúes. Cada suicidio es una tragedia que afecta no solo a las personas, sino también a sus familias y comunidades. En 2021, se estima que 727.000 personas en todo el mundo perdieron la vida por suicidio.

