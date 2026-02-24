Asesinato de Ulises Olima, Se entregó el sospechoso

Regionales-, Asesinato de joven de 21 años en Santa Cruz: se entregó quien era buscado por la Policía

L. P, quien era intensamente buscado por la Policía de Santa Cruz, se entregó en la sede del Ministerio de Seguridad en Caleta Olivia en el marco de la investigación por la muerte de Ulises Olima. En un giro clave en la causa que investiga la muerte de Ulises Olima, de 21 años, L. P se presentó de manera voluntaria en la sede del Ministerio de Seguridad en Caleta Olivia.

Pintos era buscado por la Policía de Santa Cruz en el marco de la investigación del hecho que generó conmoción en la comunidad. Tras su entrega, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia provincial.

El crimen de Ulises Olima sacudió a la comunidad de Caleta Olivia, especialmente a los vecinos del barrio 2 de Abril, donde ocurrió el violento episodio ayer por la mañana.

De acuerdo a la información oficial brindada por la Unidad Regional Zona Norte, el joven de 21 años se desplazaba en motocicleta junto a una acompañante cuando fue interceptado por atacantes armados.

Según detallaron, los agresores efectuaron múltiples disparos, presuntamente con un arma calibre 9 milímetros. Tras recibir los impactos, Olima logró avanzar apenas unos metros antes de desvanecerse y fallecer en el lugar.

Dentro de la investigación, una de las personas sindicadas sería L.P. Según indicó el jefe de la Dirección Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, comisario Mayor José Britos, uno de los allanamientos se realizó en el domicilio de L.P, lo que lo ubicaría internamente como posible involucrado en el hecho.

No obstante, no se descartan más personas implicadas y que todo es materia de investigación. En total, se realizaron cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad

En uno de los procedimientos se secuestró un arma de fuego que ahora será sometida a pericias para determinar si fue la utilizada en el homicidio.

Fuente: El Diario Nuevo Dia/Canal 2 Caleta Video Cable

