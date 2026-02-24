Incorporación Médica de Guardia

Regionales-, La Dra. Clara Micaela Skwarinski (MP 4521) firmó su Decreto de Nombramiento N° 0141, formalizando su incorporación como Médica de Guardia de nuestro hospital.
Del acto participaron el Director Hospitalario, Odont. Fabián Burgos, y el Director Médico Asociado, Dr. Guillermo Ghisolfo, quienes acompañaron este importante momento institucional.
La doctora ya venía desempeñándose con compromiso y profesionalismo en nuestra institución bajo la modalidad de monotributo, demostrando vocación, responsabilidad y una gran dedicación en cada guardia. Hoy se celebra que su continuidad se consolide a través de su designación oficial.
Este paso no solo fortalece el equipo de salud, sino que también reafirma el compromiso de seguir garantizando una atención de calidad para todos.
HDLH: «Le damos la bienvenida formal como parte estable de nuestro plantel profesional y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Seguimos trabajando para brindar más y mejor salud a nuestra comunidad».
Fuente: redes Hospital Distrital Las Heras