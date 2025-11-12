Se realizo el 1er CaniCross patagónico

Santa Cruz-, UNA JORNADA A PURA ENERGÍA Y COMPAÑERISMO. Dias atras se llevó a cabo con gran éxito el Primer Canicross Patagónico, organizado por la División Canes Zona Sur, un evento que combinó deporte, naturaleza y el amor por los perros.

Participantes de distintas localidades se sumaron a esta experiencia única, compartiendo junto a sus compañeros de cuatro patas un circuito pensado para todas las categorías: desde los más entrenados hasta los más pequeños.

Con un clima de alegría y camaradería, se realizaron las diferentes vueltas —“Mali”, “Golden”, “Caniche” y “Capitán Jack”—, además de la categoría “Por tu perro”, destinada a quienes corrieron sin canes. Hubo premiación y sorteos especiales, destacándose el espíritu deportivo y el respeto hacia los animales.

Agradecemos a todos los corredores, familias y colaboradores que hicieron posible esta jornada, reafirmando que el deporte también puede ser un puente para fortalecer el vínculo entre la comunidad y nuestras queridas mascotas.

