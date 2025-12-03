Atención: Sentido Único de la calle Palmiro Pedemonte

Las Heras-, Desde el municipio local, anunciaron que en cumplimiento de la Ordenanza 738/01, la calle Palmiro Pedemonte, creada como extensión de calle San Martín.

Adopta oficialmente un sentido único de circulación Norte -Sur, según el proyecto de zonificación sobre alturas y sentidos.

Este cambio mejora la seguridad vial y ordena el tránsito en uno de los puntos estratégicos de nuestra localidad.

Te pedimos que prestes atención a la nueva señalización y respetes los carteles instalados.

Entre todos podemos evitar maniobras riesgosas, infracciones y garantizar una circulación más segura.

