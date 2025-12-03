Coordinación de Rescate en Ruta N°3

Cte Luis Piedrabuena-, Se realizo una doble intervención de la Zona III de Bomberos en el KM 2379 de la Ruta Nacional N°3, cerca de Comandante Luis Piedra Buena.

Segun se informo,se constató el vuelco de un vehículo (Fiat Palio blanco) sobre la banquina, sin ocupantes en su interior, ya que el conductor había sido trasladado previamente por una ambulancia que circulaba por el lugar.

El primero en intervenir aseguro el rodado volcado y previniendo la pérdida de fluidos o riesgos adicionales.

Luego se realizo la inspección final y dejando la zona sin novedad.

Desde la super intendencia destacaron el gran ejemplo de trabajo en equipo entre cuarteles, por tal motivo se felicito a las dotaciones por su rápida y coordinada respuesta preventiva.

