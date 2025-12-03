Educación avanza en la mejora edilicia de la Escuela Primaria N°3

Las Heras-, El Consejo Provincial de Educación continúa trabajando para garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas en todas las instituciones educativas de la provincia. En este marco, los trabajos realizados en la Escuela Provincial Primaria N°3 de Las Heras tienen como objetivo mejorar el sistema de calefacción y asegurar espacios confortables para estudiantes, docentes y personal escolar.

La directora General de Inspección y Certificación de Mantenimiento Escolar Zona Norte, Paola Bauer, recorrió la institución educativa con el fin de supervisar los avances e inspeccionar la instalación de cinco nuevos equipos de climatización —entre unidades Midea, Surrey y la Ciroc CC75— además de constatar las reparaciones realizadas.

Asimismo, informó que este último equipo, de mayor capacidad, permitirá abastecer el gimnasio de la escuela, un espacio fundamental para el desarrollo de actividades educativas, recreativas y comunitarias.

Finalmente, la directora destacó la importancia de esta instalación, ya que el gimnasio llevaba más de 10 años sin calefacción, lo que limitaba su uso durante gran parte del año. “Estos trabajos representan una mejora sustancial para el funcionamiento del edificio y para las actividades escolares y comunitarias que allí se desarrollan”, concluyó.

Visited 10 times, 8 visit(s) today