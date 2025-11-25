Automóvil quedo destruido tras incendiarse

Las Heras-, El pasado sábado 22 de noviembre al rededor de las 00:40 Hs, personal de bomberos tomo conocimiento mediante un llamado telefónico, de un incendio desatado sobre un vehículo en la calle Alem y Belgrano.

Hacia el lugar mencionado concurrieron bomberos de la División Unidad de Bomberos 11, que al arribar constataron que el fuego estaba ya generalizado sobre el vehículo.

Rápidamente desplazaron una manguera de ataque rápido y se procedió a sofocar el foco ígneo del automóvil, para luego proceder al enfriamiento de la carrocería.

Las causales del siniestro fueron accidentales, cuando se derramo combustible liquido sobre el motor con temperatura, según indicaron las pericias realizadas en el lugar.

Las perdidas fueron totales en zona motor y parcial en habitáculo y no se registraron personas lesionadas o victimas fatales.

